США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
По словам Джона Эллиота, российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции во главе с Соединенными штатами на северо-востоке САР.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Twitter
США обвинили российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали несколько американцев. Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) Джон Эллиот, пишет РИА Новости.
«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции. Это привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — подчеркнул он.
По словам представителя Соединенных Штатов, это было явным нарушением правил деконфликтинга. Он отметил, что американцы не хотели возможных проблем с российскими коллегами, поэтому после ДТП бронированный автомобиль уехал с места происшествия.
Белый дом напомнил о существовании соглашения между Россией и США о предотвращении конфликтов. Эллиот намекнул, что Штаты против возможной эскалации, но не могут оставить ДТП без внимания, имея право обороняться в подобных случаях.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что генеральные штабы РФ и США уже провели переговоры по телефону о произошедшем инциденте, сообщает ТАСС.
«Был телефонный разговор», — подтвердил Песков.
Министерство обороны РФ пока не давало официального комментария по поводу ДТП в Сирии.
Ранее 5-tv.ru писал, как военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии.
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