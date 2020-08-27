США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами

США обвинили российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали несколько американцев. Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) Джон Эллиот, пишет РИА Новости.

«Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции. Это привело к травмам находившихся в машине членов экипажа», — подчеркнул он.

По словам представителя Соединенных Штатов, это было явным нарушением правил деконфликтинга. Он отметил, что американцы не хотели возможных проблем с российскими коллегами, поэтому после ДТП бронированный автомобиль уехал с места происшествия.

Белый дом напомнил о существовании соглашения между Россией и США о предотвращении конфликтов. Эллиот намекнул, что Штаты против возможной эскалации, но не могут оставить ДТП без внимания, имея право обороняться в подобных случаях.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что генеральные штабы РФ и США уже провели переговоры по телефону о произошедшем инциденте, сообщает ТАСС.

«Был телефонный разговор», — подтвердил Песков.

Министерство обороны РФ пока не давало официального комментария по поводу ДТП в Сирии.

Ранее 5-tv.ru писал, как военный патруль РФ подвергся нападению на трассе М-4 в Сирии.