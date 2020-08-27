В Хабаровском крае ожидают сильнейшее наводнение и тайфун — видео
Мощный тайфун Бави движется на Дальний Восток.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /EMERCOM of Russia, 5-tv.ru
Резкое повышение уровня реки Амур прогнозируют уже в ближайшие часы в Хабаровском крае. Мощный дождевой паводок лишь набирает силу. Прямо сейчас на Дальний Восток движется мощный тайфун Бави.
Он обрушит на регион тонны осадков, что может вызвать сильнейшее за последние 10 лет наводнение. Тревожную сводку изучил корреспондент Линар Гиннатулин. Подробнее смотрите в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Хабаровском крае возводят дамбы для защиты от паводков. Ожидается, что уровень реки Амур может подняться еще на полметра.
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