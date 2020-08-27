Минобороны РФ прокомментировало инцидент между военными США и России в Сирии
В ведомстве заявили, что Вашингтон получил исчерпывающие пояснения по сложившейся ситуации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев
Американские военные пытались заблокировать российский патруль в Сирии в нарушение имеющихся договоренностей. Об этом заявило Минобороны РФ по итогам телефонных переговоров начальников генштабов России и США Валерия Герасимова и Марка Милли, сообщает РИА Новости.
Международную коалицию предупреждали заранее о прохождении российского патруля, говорится в сообщении. Тем не менее, силы США попытались пресечь движение российской военной полиции.
«В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что американская сторона получила исчерпывающие пояснения по этому поводу.
Ранее инцидент прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ситуацию обсудили главы генштабов двух стран.
Как сообщал 5-tv.ru, США обвинили российских военных в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП, в результате которого пострадали несколько американцев. Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США (СНБ) Джон Эллиот.
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