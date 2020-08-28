Адвокат Эльман Пашаев, помимо защиты в суде артиста Михаила Ефремова, появился в суде по еще одному громкому делу — о хищении крупной суммы у бывшего клиента. Бизнесмен Анзор Псуноков утверждает, что три года назад передал Пашаеву полтора миллиона рублей, которые так и не получил обратно.

Информацию о своем участии в очных ставках по делу о мошенничестве подтвердил и сам адвокат. По его словам, ему не было предъявлено обвинения, по делу он проходит как свидетель, тем не менее, готов пройти тест на полиграфе.

«Сегодня будет очная ставка, это я настаивал. Говорил, давайте быстрее полиграф, а его переносили», — сообщил журналистам защитник Ефремова.

Эльман отметил, что его хотят подставить. Одна из очных ставок проводилась со свидетелем, который должен был подтвердить факт получения Пашаевым денег, но он опроверг это действие.

«Мамедов — партнер Псунокова, это не мой помощник. На очной ставке он сказал, что это неправда. Надеялись, что у меня с Мамедовым плохие отношения, он придет и будет давать показания против меня. Но, к сожалению, обломались», — сообщил Пашаев.

Причиной обвинений в свой адрес скандальный адвокат называет личную месть Анзора Псунокова, так как по заявлению Пашаева его жену ранее привлекли к ответственности по делу о мошенничестве. Также он допускает, что обвинения связаны с его работой по делу Михаила Ефремова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что по словам адвоката Добровинского, в отношении Эльмана Пашаева написано порядка восьми заявлений о преступлениях.