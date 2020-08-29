Джигурда подал заявление против адвоката потерпевших по делу Ефремова

Актер Никита Джигурда подал заявление о привлечении к уголовной ответственности адвоката семьи погибшего в «пьяном» ДТП с участием Михаила Ефремова. По его словам, одним из основных доказательств вины заслуженного артиста РФ является видео, на котором знаменитость выходит на проезжую часть с водительского места своего Jeep после столкновения.

Никита Джигурда отметил, что независимый эксперт по его просьбе установил наличие в ролике признаков монтажа.

«Я нашел эксперта — смелого, именитого, который был экспертом по делу Немцова, по делу со сбитым Boeing. У него заказывают экспертизу и ФСБ, и МВД, и адвокаты. Это лицензированный специалист, который дал заключение, что на видео видны следы монтажа. Экспертиза показала, что на опубликованном видео идентификация невозможна с научно-технической точки зрения, а потому является домыслами, предположениями и подлогом», — цитирует Никиту Джигурду «МК».

Эпатажный актер склонен считать, что указанный видеоматериал способен повлиять на исход дела и повлечь для обвиняемого Михаила Ефремова крайне негативные последствия. Никита Джигурда уверен, что в данной ситуации имеет место распространение заведомо ложной информации, которая порочит честь и достоинство заслуженного артиста РФ.

«Не сидел за рулем Михаил Ефремов, его подставили. Там видно, что, когда джип выезжает на Садовое кольцо, за рулем мелькает полная рука, голая, а Михаил был в пиджаке. Видно, что из водительского места Михаила Ефремова выставляется нога, и нога чужая. Видно, что нога одета в узкие брюки, а Михаил был в джинсах широких. Таким образом, Михаил должен быть оправдан», — заключил Никита Джигурда.

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