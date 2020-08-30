Психолог объяснила странное поведение вдовца Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой смог пережить потерю жены, но не принять факт ее смерти. Такое мнение в беседе с изданием «Дни.ру» высказала психолог Ксения Ужинцева. Этим она объяснила странное поведение Юрия Фирсова в эфире федерального канала в передаче памяти певицы.

По ее словам, потеря близкого человека влечет за собой чувство вины у того, кто был рядом. Люди часто начинают корить себя, убеждая, что могли повлиять и спасти родную душу от беды. Похожее поведение наблюдается и у яхтсмена.

«В настоящее время мы наблюдаем у Юрия Фирсова, как раз-таки, подобное состояние, но это не является основанием считать его виновным в смерти Валентины Легкоступовой в рамках уголовного кодекса России», — отметила психолог.

Вдовец не отрицает, что у него есть некоторые проблемы с алкоголем. Этот факт, по мнению специалиста, еще не делает Фирсова виновным в гибели артистки.

«Но разве пьющий человек является заведомо виновным или априори спаивающим? Я так думаю, что Валентина сама была в силах сделать выбор: употреблять или нет, при всем том, что ранее всегда отказывалась», — заметила Ужинцева.

Странное поведение и бессвязные фразы Фирсова тоже оказались легко объяснимы. Дело в том, что переживающий горе человек часто проявляет некоторые признаки измененного сознания. Поэтому требовать от него соблюдения логики было бы несправедливо. Более того, смерть супруга часто способна повлечь за собой ухудшение здоровья вдовы или вдовца, а иногда даже скорую кончину того, кто остался без своей половинки. Особенно опасным является первое полугодие после утраты, когда человек винит себя. В некоторых случаях обвинения со стороны родственников и в целом депрессивное состояние могут привести даже к самому страшному исходу — суициду.

«Юрий будто обороняется от родственников, Валентины, которые выражая агрессию, бессознательно трансформируют свое чувство вины на другого человека. Обвинение других — это попытка что-то изменить и оправдать себя в своем же бездействии. Ведь, как нам известно, со слов дочери Валентины, на связь она не выходила две недели», — заметила психолог.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа, не приходя в сознание. За неделю до смерти ее дочь Анетта Бриль отвезла мать с пробитой головой и в состоянии алкогольного опьянения в больницу. Рядом находился муж певицы Юрий Фирсов в невменяемом состоянии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как первый муж Валентины Легкоступовой отозвался о ее браке с Фирсовым.