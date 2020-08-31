Физическое и ментальное здоровье певицы Валентины Легкоступовой было сильно подорвано. Ярким макияжем и закрытой одеждой артистка пыталась скрыть видимые проявления недугов. Об этом изданию Nation News рассказала эзотерик Марианна Абравитова.

Если присмотреться к последним снимкам певицы, то прослеживается одна закономерность: на всех фотографиях она изображена с очень ярким макияжем. Таролог уверена, что подобным образом артистка скрывала от взора публики не только душевные терзания, но и что-то еще.

«Мне вообще говорят, что последние несколько месяцев этот макияж был не только, потому что ей хотелось в нем скрыть тоску или боль. Этот макияж был достаточно густым из-за того, что там были следы. Там могли быть синяки и мешки под глазами, потому что было употребление алкоголя, и синяки со стороны этого товарища, с которым она жила. Все, что говорят люди, любившие ее, и знавшие на эту тему, это действительно так», — заявила Абравитова.

Кроме того, эзотерик отметила, что в какой-то момент артистка стала выбирать закрытую одежду. Возможно, ей было, что прятать.

«Была одежда, закрывающая руки и ноги, то есть, по-видимому, там какие-то следы были тоже и не только от воздействия со стороны мужа, но и плюс еще, возможно, была какая-то патология. Я, конечно, не могу назвать диагноз, но смысл такой, что у нее были истончены сосуды и уже реакция, она могла задеть за что-то и могли быть синяки. То есть ее организм и нервная система были подорваны и изношены, многие вещи она хотела скрыть за макияжем и одеждой», — считает таролог.

Многие винят в смерти известной исполнительницы ее последнего мужа Юрия Фирсова, который якобы склонил ее к алкоголизму. Кто-то считает, что к несчастному случаю привела затяжная депрессия артистки. Но близкие и знакомые певицы уверяют — к алкоголю она никогда не притрагивалась, а о душевных терзаниях ничего не знали.

Валентина Легкоступова скончалась в московской больнице 14 августа. По официальной версии артистка упала в ванной и получила тяжелые травмы головы, которые позже и привели к смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что перед смертью Легкоступова страдала от тяжелой депрессии.