Вдовец Легкоступовой собрался в море, чтобы оплакивать смерть любимой

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Виктория Андреева
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Яхтсмен утверждает, что не видит другого способа избавиться от грустных мыслей.

Вдовец Легкоступовой собрался в море, чтобы оплакивать смерть любимой

Фото: Instagram @firsov_yury

Тема:
Умерла Валентина Легкоступова

Вдовец трагически скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой — яхтсмен Юрий Фирсов — признался, чем займется после смерти супруги.

По словам мужчины, справиться с «одолевающей тоской» ему поможет только море. А потому, в ближайшее время он планирует большой круиз, чтобы забыться и не думать о случившемся. Оправдываясь за спонтанное желание, Юрий также отмечает, что море — «любимая стихия Вали».

«Думайте люди, далекие от моря, что хотите. Море мне нужно, как воздух, как возможность жить и выжить. У меня нет другого пути… Спасаюсь я так, чтобы не сдохнуть с тоски…» — цитирует Фирсова KP.RU.

Однако бороздить водную гладь просто так Юрий не намерен. Вдовец Легкоступовой решил совместить приятное с полезным и разместил объявление о перегонке чьей-нибудь яхты из Сочи в Турцию. Точная дата отплытия пока неизвестна. Но Фирсов уточнил, что обязательно дождется результатов экспертизы по делу о смерти Легкоступовой. Предварительно, следственные органы их предоставят в сентябре.

Instagram @firsov_yury

Как известно, сегодня многие, в частности, близкие родственники Валентины Легкоступовой обвиняют яхтсмена в ее смерти. Причина банальна: в роковой вечер, когда звезда поскользнулась в ванной и получила серьезную травму головы, с ней в квартире был только он. По словам дочери певицы Анетты Бриль, оба были в подвыпившем состоянии и что именно произошло — установить не удалось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как психолог объяснила странное поведение вдовца Валентины Легкоступовой.

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