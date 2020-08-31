Дочь Легкоступовой получала угрозы от Фирсова незадолго до смерти певицы

Известие о смерти известной певицы Валентины Легкоступовой шокировало семью артистки. В последние месяцы певица пристрастилась к спиртному вместе с мужем Юрием Фирсовым. При этом вдовец незадолго до смерти супруги угрожал ее дочери, пытавшейся вытащить мать из запоя, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на телевизионную программу «Пусть говорят».

В эфире программы Аннэта Бриль заявила, что Фирсов не давал ей пообщаться с матерью. Он отвечал на звонки, поступавшие певице на мобильный телефон, и не передавал ей трубку, ссылаясь на разные причины. То Валентина в душе, то спит, то вышла в магазин. В один из таких разговоров дочь Легкоступовой заметила, что Фирсов нетрезв и напомнила, что мама обещала ей не пить. В ответ муж певицы пригрозил большими проблемами.

«Ты не наезжай на эту тему — „не пить“. У тебя самой может быть такая проблема в жизни, от которой ты ахнешь. Она что, вам какую-то расписку давала? Она со мной, она под полным контролем», — злобно процедил Фирсов.

Кроме того, Бриль рассказала, что Фирсов прогнал из дома сына певицы Матвея, также пытавшегося уговорить маму перестать пить.

«Если он не понял, я ему буду регулярно повторять. У меня есть первое, второе, третье требование к нему!» — заявил Фирсов в записи телефонного разговора с Аннэт.

По утверждению дочери исполнительницы, яхтсмен имел корыстные цели, вступая в брак с ее матерью, и теперь попытается претендовать на имущество певицы. При этом Бриль допускает, что Легкоступова действительно могла любить Фирсова.

Валентина Легкоступова скончалась в больнице 14 августа, не приходя в сознание. В госпиталь певицу доставили с тяжелой травмой головы. Врачи несколько дней боролись за жизнь артистки, но не смогли ей помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Юрий Фирсов скрыл от известной певицы важное сведение о себе.