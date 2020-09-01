Адвокат Ефремова публично высмеяла вдову погибшего в «пьяном» ДТП

Второй адвокат Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская публично высмеяла вдову курьера Сергея Захарова, погибшего в «пьяном» ДТП с актером.

В ходе очередного заседания в Пресненском суде 1 сентября юрист пристыдила женщину за иск, предъявленный к ее подзащитному размером в один рубль.

«Как же Захаровой должно быть плохо, что она оценила смерть своего мужа в один рубль!» — иронично заявила Шаргородская.

Не смолчал и скандально известный адвокат Ефремова Эльман Пашаев, а также сам актер, когда разговор зашел об уже выплаченной компенсации.

Ранее обвиняемый разослал всем потерпевшим по уголовному делу по 200 тысяч рублей. Как оказалось, почти все вернули эти деньги Михаилу Ефремову с телеграммой. Оставил их лишь старший сын погибшего Захарова Виталий, засчитав как часть суммы, заявленной в иске. Соответственно, в новом требовании было указано не 7,5 миллиона рублей, а 7,3 миллиона.

«Вот красавчик! За это уважаю!» — отреагировал на новость Пашаев.

Ефремову же не понравилось, что потерпевшие продолжают настаивать на реальном наказании для него: требуют не менее восьми лет тюремного заключения. Артист не сдержал эмоций.

«Когда восемь лет отсижу — тогда заплачу», — сказал обвиняемый.

Кроме того, выяснилось, что Михаил Ефремов счел необходимым приложить к материалам дела слова сочувствия пользователей сети с разных сайтов. Таким образом, актер хочет «возместить» моральный ущерб потерпевшим, не дождавшимся от него и слова соболезнования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память.