«Жара была!» — к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память
Известный актер вызвал усмешку у окружающих во время очередного слушания по делу о «пьяном» ДТП.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
До настоящего времени известный актер Михаил Ефремов отрицал все обвинения в смертельном ДТП в столице 8 июня. Не так давно он даже заявил, что подписал признательные показания только потому, что находился «с похмелья». Однако на очередном заседании 1 сентября в Пресненском суде Москвы он неожиданно вспомнил подробности рокового вечера.
Во время допроса свидетельницы со стороны потерпевших и просмотра новой записи с места трагедии, женщина рассказала подробности случившегося и опознала на кадрах себя и других действующих лиц. Видео, о котором идет речь, публикует 5-tv.ru.
«Вот, в кардигане», — уточнила свидетельница, показав на свой силуэт.
Неожиданно для всех в этот самый момент актер выступил со своим дополнением.
«Жара была, 28 градусов», — выпалил Михаил Ефремов.
Такое замечание не могло не вызвать недоумения у окружающих. В ответ сотрудница прокуратуры напомнила обвиняемому, что буквально несколько часов назад он отказывался от признательных показаний, жалуясь на потерю памяти.
«Вы же ничего не помните?» — обратилась к актеру представитель власти.
Ответа от Ефремова, конечно, не последовало, в то время как присутствующие едва сдерживали смех.
Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении вышеупомянутой видеозаписи к материалам дела, как веского доказательства. Тем более, что она, как и полагается по закону, была заверена у нотариуса. И тут в перепалку включился адвокат Ефремова Эльман Пашаев.
Защитник актера заявил, что «данное доказательство недопустимо», поскольку, по его мнению, запись следовало показывать с телефона, а не заверять у нотариуса. В связи с этим она якобы не вызывает доверия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев нецензурно обругал адвоката потерпевших во время судебного заседания по делу Михаила Ефремова.
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