«Жара была!» — к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память

|
Виктория Андреева
198

Известный актер вызвал усмешку у окружающих во время очередного слушания по делу о «пьяном» ДТП.

«Жара была!» — к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

До настоящего времени известный актер Михаил Ефремов отрицал все обвинения в смертельном ДТП в столице 8 июня. Не так давно он даже заявил, что подписал признательные показания только потому, что находился «с похмелья». Однако на очередном заседании 1 сентября в Пресненском суде Москвы он неожиданно вспомнил подробности рокового вечера.

Во время допроса свидетельницы со стороны потерпевших и просмотра новой записи с места трагедии, женщина рассказала подробности случившегося и опознала на кадрах себя и других действующих лиц. Видео, о котором идет речь, публикует 5-tv.ru. 

«Вот, в кардигане», — уточнила свидетельница, показав на свой силуэт.

Неожиданно для всех в этот самый момент актер выступил со своим дополнением.

«Жара была, 28 градусов», — выпалил Михаил Ефремов.

Такое замечание не могло не вызвать недоумения у окружающих. В ответ сотрудница прокуратуры напомнила обвиняемому, что буквально несколько часов назад он отказывался от признательных показаний, жалуясь на потерю памяти.

«Вы же ничего не помните?» — обратилась к актеру представитель власти.

Ответа от Ефремова, конечно, не последовало, в то время как присутствующие едва сдерживали смех.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский ходатайствовал о приобщении вышеупомянутой видеозаписи к материалам дела, как веского доказательства. Тем более, что она, как и полагается по закону, была заверена у нотариуса. И тут в перепалку включился адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Защитник актера заявил, что «данное доказательство недопустимо», поскольку, по его мнению, запись следовало показывать с телефона, а не заверять у нотариуса. В связи с этим она якобы не вызывает доверия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эльман Пашаев нецензурно обругал адвоката потерпевших во время судебного заседания по делу Михаила Ефремова.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
1 сент
Адвокат Ефремова нецензурно обругал адвоката потерпевших
1 сент
«Бомж с потерей памяти» — Сатановского возмутило поведение Ефремова в суде
1 сент
Сидел или не сидел Ефремов и где: суд выслушал свидетелей с двух сторон
31 авг
Сколько получит Эльман Пашаев за защиту Ефремова?
31 авг
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
31 авг
«Смутно помню»: Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед резонансным ДТП
31 авг
За что Ефремова в 2013 году привлекали к уголовной ответственности?
31 авг
«Был с похмелья»: Ефремов покаялся, почему сначала признал вину в ДТП
31 авг
«Кобец» и «Добросвинский»: Ефремов и адвокат потерпевших обменялись колкостями в суде
31 авг
Ефремов в суде сравнил себя с «приговоренным к казни»

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.80
-0.84 87.83
-0.91
2021-й — год Белого Металлического Быка. Как к нему подготовиться?

Последние новости

12:44
«Пришлось приструнить»: Ида Галич подралась с девушкой Гусейна Гасанова
12:33
«Жара была!» — к Михаилу Ефремову на суде неожиданно вернулась память
12:24
Путин назвал радостным событием возвращение школ к привычной жизни
12:22
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
12:13
Видео: пассажирка прогулялась по крылу самолета в аэропорту Киева
12:00
Кэти Перри показала «честное» селфи спустя пять дней после родов

Сейчас читают

Как знак зодиака мужчины определяет, каким он будет мужем
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок