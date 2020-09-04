Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
Отели обязали принять дополнительные меры безопасности, однако они частенько нарушаются.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Задремавшей россиянке в рот заползла змея. Ее достали медики — видео (18+)
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
«В этом деле поставлена точка!» — Добровинский уверен в победе по делу Ефремова
«Просто сказка!» — сын певицы Валерии поделился кадрами со второго дня свадьбы
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Фото, видео: www.globallookpress / Muhammad Ata; 5-tv.ru
В Турции зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом. За сутки в стране COVID-19 обнаружили у более полутора тысяч человек. Такого не было с мая этого года.
В турецком минздраве заявили, что республика находится на пике второй волны опасной инфекции. При этом страна открыла границы для многих государств, и сейчас там отдыхают десятки тысяч туристов, в том числе из России. Отели обязали принять дополнительные меры безопасности. Там убрали шведские столы и запретили заполнять гостиницы больше, чем на 70 процентов. Однако туристы сообщают, что правила зачастую нарушаются и многие отели переполнены.
- 5 сент
- Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
- 4 сент
- Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
- 4 сент
- «Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
- 4 сент
- Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
- 3 сент
- Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце
- 3 сент
- Опростоволосилась: Нэнси Пэлоси посетила закрытый на карантин салон
- 3 сент
- Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами
- 3 сент
- «Наденьте маску!» — Дуэйн «Скала» Джонсон сообщил о победе над коронавирусом
- 3 сент
- «Второй пик первой волны»: Минздрав Турции констатировал рост заболеваемости COVID-19
- 2 сент
- Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони инфицирован коронавирусом
Читайте также
88%
-0.29 89.04
-0.10
Нашли ошибку?