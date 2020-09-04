Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом

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Отели обязали принять дополнительные меры безопасности, однако они частенько нарушаются.

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Фото, видео: www.globallookpress / Muhammad Ata; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Турции зафиксирован рекордный прирост заболевших коронавирусом. За сутки в стране COVID-19 обнаружили у более полутора тысяч человек. Такого не было с мая этого года.

В турецком минздраве заявили, что республика находится на пике второй волны опасной инфекции. При этом страна открыла границы для многих государств, и сейчас там отдыхают десятки тысяч туристов, в том числе из России. Отели обязали принять дополнительные меры безопасности. Там убрали шведские столы и запретили заполнять гостиницы больше, чем на 70 процентов. Однако туристы сообщают, что правила зачастую нарушаются и многие отели переполнены.

Тема:
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