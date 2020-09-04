«Нарушил — отвечай!» — Лоза раскритиковал поведение Ефремова в суде

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Анастасия Шадская
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На последнем заседании суда сын прославленного Олега Ефремова внезапно вновь признал свою вину в смертельном ДТП в Москве.

«Нарушил — отвечай!» — Лоза раскритиковал поведение Ефремова в суде

Фото: ТАСС / Метцель Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Певец Юрий Лоза выразил свое возмущение поведением актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, пишет НСН.

На последнем заседании Пресненского суда Москвы 3 сентября Ефремов признал свою вину и покаялся перед присутствующими. Оглашение приговора состоится 8 сентября. Сторона обвинения настаивает на 11 годах колонии.

Юрий Лоза полагает, что оправдания Ефремова выглядят нелепо на фоне тех действий, которые он совершил.

«Нарушил — отвечай! О чем вообще там можно говорить? Еще высказываются в суде, ведут линию защиты. Сиди, молчи, жди приговора», — прокомментировал он.

Лозу возмутило, что защита актера была представлена свидетелями, некоторые из которых являются «дружбанами» Ефремова.

«Свидетель — это тот, кто что-то видел. Дурака валяют! Все это пиар и полная ерунда», — отрезал музыкант.

Сторонникам смягчения приговора для Михаила Ефремова Юрий Лоза посоветовал действенный способ посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Вместо погибшего Сергея Захарова он предложил представить на месте жертвы их собственных детей.

«Все вопросы сразу отпадут», — закончил он.

Юрий Лоза указал на то, что сам он никогда не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение, почему Михаил Ефремов все же повторно признал свою вину в суде.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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