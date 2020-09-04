Петр Порошенко попал под российские санкции

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Светлана Шевченко
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Правительство РФ сегодня расширило список персональных ограничительных мер в отношении Украины.

Петр Порошенко попал под российские санкции

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Тема:
Украинский кризис

Правительство России расширило персональные санкции в отношении граждан Украины.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный сегодня документ, в частности, под них попал экс-президент Незалежной Петр Порошенко.

Впервые Москва ввела специальные экономические меры против 322 физических и 68 юрлиц Украины в ноябре 2018 года. Тогда в список вошли такие высокопоставленные политики, как глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак. Ограничительные меры были распространены также на судей Конституционного суда Незалежной, депутатов Верховной рады восьмого созыва, крупных украинских предпринимателей и многих других.

Санкции со стороны Москвы были зеркальным ответом на аналогичные действия со стороны Киева и включали в себя заморозку безнала, бездокументарных ценных бумаг и имущества данных лиц на территории России. Кроме того им запрещено выводить капитал за пределы РФ.

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