Петр Порошенко попал под российские санкции
Правительство РФ сегодня расширило список персональных ограничительных мер в отношении Украины.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar
Правительство России расширило персональные санкции в отношении граждан Украины.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный сегодня документ, в частности, под них попал экс-президент Незалежной Петр Порошенко.
Впервые Москва ввела специальные экономические меры против 322 физических и 68 юрлиц Украины в ноябре 2018 года. Тогда в список вошли такие высокопоставленные политики, как глава МВД Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и глава СБУ Василий Грицак. Ограничительные меры были распространены также на судей Конституционного суда Незалежной, депутатов Верховной рады восьмого созыва, крупных украинских предпринимателей и многих других.
Санкции со стороны Москвы были зеркальным ответом на аналогичные действия со стороны Киева и включали в себя заморозку безнала, бездокументарных ценных бумаг и имущества данных лиц на территории России. Кроме того им запрещено выводить капитал за пределы РФ.
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