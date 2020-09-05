Отсидевший за ДТП предсказал судьбу Ефремова в колонии

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Василий Заика
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По словам Максима Митенкова, до изменения законодательства в 2019 году виновники смертельных аварий отбывали наказание в колонии-поселении.

Отсидевший за ДТП предсказал судьбу Ефремова в колонии

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Отсидевший срок за смертельное ДТП Максим Митенков в интервью «МК» предсказал судьбу актера Михаила Ефремова в колонии. Собеседник издания отметил, что виновники подобного рода аварий до изменений в 264 статье Уголовного кодекса РФ в 2019 году отбывали наказание в колонии-поселении. После того как поправки вступили в законную силу, осужденных за ДТП с жертвами стали отправлять на общий режим.

«У нас были довольно строгие условия. За пределы почти никого не выпускали. Были, конечно, и в нашей колонии особые „экземпляры“ — богатые арестанты, которые, видимо, могли договориться с администрацией и не работать, а спать целыми днями и покидать колонию-поселение так часто, как хотели. Но все мы ходили, действительно, одетые по гражданке. Посылки и передачи — без ограничений. Свидания чаще, чем на общем режиме», — рассказал Максим Митенков.

По словам мужчины, контингент в основном состоял из осужденных по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Осужденные в колонии-поселении работали и общались как на воле — без тюремных понятий. Всем разрешалось иметь при себе наличные.

В свою очередь, в колониях общего режима арестанты носят тюремную робу и имеют ограничения на свидания, а также звонки. Кроме того, получить условно-досрочное освобождение в «поселении» намного проще.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телезрители требуют убрать Дану Борисову из передач о Ефремове.

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