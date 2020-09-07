Видео: удар молнии в ЛЭП оставил без света жителей города под Краснодаром

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ЧП произошло в городе Горячий Ключ. Кроме того, непогода спровоцировала несколько пожаров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, 5-tv.ru

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Погода

Мощная гроза с ливнем обрушилась на Краснодарский край. Молния ударила в высоковольтную линию в городе Горячий Ключ и та вышла из строя. Тысячи жителей остались без электричества. Непогода также спровоцировала несколько пожаров.

Затопило Новороссийск, Геленджик и Анапу. Вода заполнила улицы, а кое-где даже подвалы и первые этажи зданий. Пешеходы и водители вынуждены передвигаться вплавь

«Ооо, пошла главная ракета, сейчас он создаст большую волну нагонную. Это просто фантастика!» — комментирует проезд по воде большого автобуса очевидец.

Из-за осадков в городах — транспортный коллапс. По некоторым улицам не могут проехать даже внедорожники. Только в самом Краснодаре воду откачивают больше 20-ти специальных машин, но, по словам местных жителей, этого мало. Водителям выезжать на дороги пока не рекомендуют

Тема:
Погода
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