Видео: удар молнии в ЛЭП оставил без света жителей города под Краснодаром
ЧП произошло в городе Горячий Ключ. Кроме того, непогода спровоцировала несколько пожаров.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich, 5-tv.ru
Мощная гроза с ливнем обрушилась на Краснодарский край. Молния ударила в высоковольтную линию в городе Горячий Ключ и та вышла из строя. Тысячи жителей остались без электричества. Непогода также спровоцировала несколько пожаров.
Затопило Новороссийск, Геленджик и Анапу. Вода заполнила улицы, а кое-где даже подвалы и первые этажи зданий. Пешеходы и водители вынуждены передвигаться вплавь
«Ооо, пошла главная ракета, сейчас он создаст большую волну нагонную. Это просто фантастика!» — комментирует проезд по воде большого автобуса очевидец.
Из-за осадков в городах — транспортный коллапс. По некоторым улицам не могут проехать даже внедорожники. Только в самом Краснодаре воду откачивают больше 20-ти специальных машин, но, по словам местных жителей, этого мало. Водителям выезжать на дороги пока не рекомендуют
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