Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым о ситуации в Донбассе

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Валентин Черников
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о гибели украинского военного в зоне ООС.

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым о ситуации в Донбассе

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Украинский кризис

Гибель военнослужащего в зоне Операции объединенных сил (ООС) в Донбасе послужила поводом для обращения министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к российскому коллеге Сергею Лаврову. Об этом глава МИД Незалежной заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в зоне ООС незаконные вооруженные формирования провели провокации, в результате которых погиб один украинский военный и один получил ранения. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать значительные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. <…>. Я инициировал срочную беседу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию и пути выхода из нее», — написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина выступает за безусловное соблюдение режима прекращения огня и заявил о принятии дополнительных мер реагирования в связи с произошедшим. Об инциденте Кулеба также сообщил Специальной наблюдательной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине.

Накануне пресс-служба Операции объединенных сил сообщила в Facebook, что украинский военный погиб в перестрелке на позициях подразделений Объединенных сил, близ Пришепилявки в Луганской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев инициировал срочную встречу Контактной группы по Донбассу.

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