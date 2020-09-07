Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом

|
Виктория Андреева
132

В Минпросвещения рассказали, чем обусловлен рост заболеваемости в образовательных учреждениях отдельных регионов.

Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом

Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel

Тема:
Эпидемия коронавируса

В ряде регионов России зарегистрировано несколько случаев перехода школ на удаленный режим работы из-за выявления инфицированных коронавирусом. Об этом в эфире радио KP.RU сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, в общем и целом ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях остается стабильной, благодаря постоянному мониторингу и тщательной подготовке сотрудников организаций. При этом Глушко пояснил, что причинами появления новых случаев инфицирования коронавирусом в отдельных регионах являются «проблемы с организационными решениями».

«Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — пояснил государственный деятель.

В заключение Дмитрий Глушко подчеркнул, что министерство осуществляет ежедневный контроль и учет за тем, какое количество детей, классов и школ уходя на «дистанционку». Сегодня такие случаи есть в Свердловской области, а также в Забайкальском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки озвучило требования к студентам во время пандемии. 

Тема:
Эпидемия коронавируса
7 сент
Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
7 сент
Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
5 сент
Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
4 сент
Результаты испытаний российской вакцины от COVID-19 опубликованы в международном научном журнале
4 сент
«Бэтмен» на стопе: Роберт Паттинсон заболел коронавирусом
4 сент
Собянин рассказал Путину, что почувствовал после прививки от коронавируса
4 сент
Турция показала рекордный прирост заболевших коронавирусом
3 сент
Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео в память об отце
3 сент
Опростоволосилась: Нэнси Пэлоси посетила закрытый на карантин салон
3 сент
Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами

Читайте также

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.59
0.41 89.48
0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:19
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии вакцину из России
21:06
Россияне делятся зрелищными кадрами полярного сияния
20:53
Посол РФ в Великобритании заявил о недопустимости голословных обвинений из-за Навального
20:42
Россиянина впервые оштрафовали за неразмещение результатов теста на COVID-19
20:31
«Говорю, а на глазах слезы»: Собчак рассказала о травле в детстве
20:19
Элла Памфилова стала наставником суперфинала конкурса «Лидеры России»

Сейчас читают

Кому из россиян с 1 октября поднимут зарплаты на 3%?
Почему «Воронины» не пришли на похороны Клюева — объясняет психолог
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок