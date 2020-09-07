Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
В Минпросвещения рассказали, чем обусловлен рост заболеваемости в образовательных учреждениях отдельных регионов.
Фото: www.globallookpress.com / Armin Weigel
В ряде регионов России зарегистрировано несколько случаев перехода школ на удаленный режим работы из-за выявления инфицированных коронавирусом. Об этом в эфире радио KP.RU сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
По его словам, в общем и целом ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях остается стабильной, благодаря постоянному мониторингу и тщательной подготовке сотрудников организаций. При этом Глушко пояснил, что причинами появления новых случаев инфицирования коронавирусом в отдельных регионах являются «проблемы с организационными решениями».
«Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — пояснил государственный деятель.
В заключение Дмитрий Глушко подчеркнул, что министерство осуществляет ежедневный контроль и учет за тем, какое количество детей, классов и школ уходя на «дистанционку». Сегодня такие случаи есть в Свердловской области, а также в Забайкальском крае.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки озвучило требования к студентам во время пандемии.
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