Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом

В ряде регионов России зарегистрировано несколько случаев перехода школ на удаленный режим работы из-за выявления инфицированных коронавирусом. Об этом в эфире радио KP.RU сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

По его словам, в общем и целом ситуация с COVID-19 в образовательных учреждениях остается стабильной, благодаря постоянному мониторингу и тщательной подготовке сотрудников организаций. При этом Глушко пояснил, что причинами появления новых случаев инфицирования коронавирусом в отдельных регионах являются «проблемы с организационными решениями».

«Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора. Например, скапливаются очереди на входе в школы», — пояснил государственный деятель.

В заключение Дмитрий Глушко подчеркнул, что министерство осуществляет ежедневный контроль и учет за тем, какое количество детей, классов и школ уходя на «дистанционку». Сегодня такие случаи есть в Свердловской области, а также в Забайкальском крае.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобрнауки озвучило требования к студентам во время пандемии.