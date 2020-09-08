Кого первыми вакцинируют против COVID-19?
Препарат, разработанный Национальным центром Гамалеи, прошел все необходимые испытания по качеству.
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Фото, видео: ТАСС / Евгений Софийчук, 5-tv.ru
Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. В Минздраве отметили, что она прошла все необходимые испытания по качеству.
Препарат, разработанный Национальным центром Гамалеи, сформировал устойчивый иммунитет у всех участников исследований. Никаких серьезных побочных эффектов, при этом, не выявлено. Первыми вакцинацию пройдут те, кто находится в группе риска — это медики и учителя. Параллельно будут проводиться пострегистрационные клинические испытания.
Первые партии вакцины «Спутник V» уже в ближайшее время отправят в регионы.
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