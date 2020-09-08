Суд не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград
Заслуженный артист России был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет.
Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan
Суд не стал лишать Михаила Ефремова государственных наград. Об этом стало известно по итогам заседания, которое проходило 8 сентября. Заслуженный артист России был признан виновным в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Ефремов был взят под стражу в зале суда. Также его лишили водительских прав на три года.
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