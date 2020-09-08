Михаила Ефремова поместят в СИЗО на карантин. Об этом рассказали в УФСИН. 8 сентября заслуженному артисту России был вынесен приговор. Он был признан виновным в смертельном ДТП. В колонии общего режима он проведет восемь лет.

Ефремов был взят под стражу в зале суда, на него надели наручники и сопроводили под конвоем.