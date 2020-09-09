Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова

В пресс-центре «Известий» прошла пресс-конференция с участием адвоката Александра Добровинского. Он представлял интересы потерпевших на процессе.

«Конечно, лучше было бы, если б вообще этих свидетелей не было, а господин Ефремов сознался бы и принял бы на себя вину в самом начале. Мы все ответственны за свои слова и поступки. Если бы господин Ефремов в самом начале, как он это и делал, сказал бы, что он виноват, то и прокурор бы не попросил 11 лет, и этого приговора, конечно, бы не было», — отметил защитник потерпевшей стороны.

Адвокаты потерпевших будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты Ефремова, которые в суде утверждали, что артист не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП.