Защита потерпевших хочет добиться привлечения к ответственности свидетелей по делу Ефремова
Заслуженный артист РФ был приговорен Пресненским судом Москвы к восьми годам лишения свободы.
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В пресс-центре «Известий» прошла пресс-конференция с участием адвоката Александра Добровинского. Он представлял интересы потерпевших на процессе.
«Конечно, лучше было бы, если б вообще этих свидетелей не было, а господин Ефремов сознался бы и принял бы на себя вину в самом начале. Мы все ответственны за свои слова и поступки. Если бы господин Ефремов в самом начале, как он это и делал, сказал бы, что он виноват, то и прокурор бы не попросил 11 лет, и этого приговора, конечно, бы не было», — отметил защитник потерпевшей стороны.
Адвокаты потерпевших будут добиваться возбуждения уголовного дела в отношении свидетелей защиты Ефремова, которые в суде утверждали, что артист не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП.
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