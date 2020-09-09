«Переживает и плачет»: Успенская не сдержала слез после приговора Ефремову
Устроивший «пьяное» ДТП актер осужден на восемь лет колонии общего режима.
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
«Королева шансона» Любовь Успенская не смогла сдержать слез после приговора устроившему «пьяное» ДТП на Смоленской площади в Москве Михаилу Ефремову.
8 сентября Пресненский суд назначил актеру наказание в виде восьми лет колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Кроме прочего, заслуженный артист РФ на три года лишен права управления транспортными средствами. Михаил Ефремов был взят под стражу в зале суда.
Журналисты сайта Teleprogramma.pro решили дозвониться до близкой подруги осужденного. Однако, Любовь Успенская оказалась не в состоянии общаться.
«Она переживает и плачет, она говорить не может», — сообщила помощница певицы.
Исполнительница городских романсов и русского шансона активно поддерживала своего приятеля, несмотря на произошедший с ним инцидент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как юристы и знаменитости оценили стратегию защиты Ефремова.
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