На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19

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Между тем, это не последняя разработка института Гамалеи.

Фото, видео: www.globallookpress; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

На Западе оценили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Профессор американского университета Джорджа Мейсона заявил — новый препарат вне всяких сомнений эффективен и сможет стать первым барьером против COVID-19.

После прививки человек получает иммунитет, схожий по силе с тем, что возникает сразу после болезни. Между тем, «Спутник V» — не последняя разработка института Гамалеи. Работа над созданием вакцин, в том числе и другого типа будет продолжена. Но вместе с тем на Западе чаще критикуют наши разработки. 

Тема:
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