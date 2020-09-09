На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19

На Западе оценили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Профессор американского университета Джорджа Мейсона заявил — новый препарат вне всяких сомнений эффективен и сможет стать первым барьером против COVID-19.

После прививки человек получает иммунитет, схожий по силе с тем, что возникает сразу после болезни. Между тем, «Спутник V» — не последняя разработка института Гамалеи. Работа над созданием вакцин, в том числе и другого типа будет продолжена. Но вместе с тем на Западе чаще критикуют наши разработки.