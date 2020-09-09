Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент России Владимир Путин не отправится в США для участия в проведении 75-й Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.

«Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк. Никто сейчас не готов ехать. В этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления. Выступления будут опубликованы на Генеральной ассамблее. Поэтому голос нашего президента будет также звучать на Генассамблее в этом году», — уточнил представитель Кремля.

Намерен ли лидер страны вакцинироваться для посещения иных событий международного масштаба, пока неизвестно. На этот вопрос Песков ответил, что Владимир Путин примет решение по мере необходимости.

Видео с заявлением российского президента для Генассамблеи запланировано на 22 сентября и прозвучит седьмым по счету. Мероприятия собрания ООН пройдут с 22 по 29 сентября 2020 года. Сессию откроют бразильский президент Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.

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