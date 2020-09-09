Песков: Путин не поедет на Генассамблею ООН
Представитель Кремля заявил, что голос российского президента несмотря ни на что прозвучит на собрании международной организации в этом году.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
Константин Богомолов принял постриг: у Собчак не нашлось цензурных слов
Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин не отправится в США для участия в проведении 75-й Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое решение было принято исходя из эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.
«Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк. Никто сейчас не готов ехать. В этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления. Выступления будут опубликованы на Генеральной ассамблее. Поэтому голос нашего президента будет также звучать на Генассамблее в этом году», — уточнил представитель Кремля.
Намерен ли лидер страны вакцинироваться для посещения иных событий международного масштаба, пока неизвестно. На этот вопрос Песков ответил, что Владимир Путин примет решение по мере необходимости.
Видео с заявлением российского президента для Генассамблеи запланировано на 22 сентября и прозвучит седьмым по счету. Мероприятия собрания ООН пройдут с 22 по 29 сентября 2020 года. Сессию откроют бразильский президент Жаир Болсонару и президент США Дональд Трамп.
Ранее 5-tv.ru писал, почему в этом году не будет прямой линии с Путиным.
- 9 сент
- На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
- 9 сент
- Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
- 9 сент
- В Bloomberg удивились успехам экономики России после пандемии COVID-19
- 9 сент
- Пора в отпуск: Россия возобновила авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
- 8 сент
- Российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19
- 8 сент
- В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
- 7 сент
- Благодаря льготным займам туристический бизнес в РФ восстанавливается после пандемии
- 7 сент
- Несколько школ перешли на «удаленку» из-за случаев инфицирования коронавирусом
- 7 сент
- Ученый рассказал, когда Россия полностью избавится от коронавируса
- 5 сент
- Какова динамика заболеваемости COVID-19 в России после возобновления полетов
Читайте также
68%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?