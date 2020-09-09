Кремль восполнит отмену прямой линии с Путиным в конце года

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Валентин Черников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства получит обратную связь от граждан иным способом.

Фото, видео: www.globallookpress / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году не состоится. Эту информацию подтвердил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, по словам представителя Кремля, эту потерю удастся восполнить.

«Вы видите, как часто президент общается с руководителями регионов, с разными коллективами. И все это фактически осуществляется в том же формате, что и прямая линия. Можно сказать, что прямые линии президент ведет несколько последних месяцев. Что касается получения президентом обратной связи от людей из различных регионов, мы попытаемся добавить элементы прямой линии в плане сбора вопросов в ежегодную пресс-конференцию президента», — уточнил пресс-секретарь.

Большая пресс-конференция лидера страны, как и в прежние годы, пройдет в декабре. Прямая линия с Владимиром Путиным впервые вышла в эфир в 2001 году. Самой продолжительной стала передача 2013 года. Она продлилась почти пять часов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков развеял слухи о слиянии или поглощении Россией Белоруссии.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
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