Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней

Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сегодня в Северной столице. Петербург этой ночью накрыли сильные дожди. А днем усилится ветер — до 23 метров в секунду. В Ленинградской области и почти по всему Северо-Западу действует желтый уровень погодной опасности.

Последствия сильных ливней сейчас ликвидируют в Дагестане. Под воду ушли сразу несколько районов республики. На горных дорогах — обвалы и оползни. Участок трассы в Гунибском районе временно закрыт для движения.

Сохраняется угроза подтопления и в Приморье. По словам синоптиков, тайфун Хайшен принес слишком много осадков, из-за этого реки вышли из берегов. Уровень воды в них поднялся на три метра. Но в некоторых районах он уже начал снижаться. А вот в Хабаровском крае наоборот — ситуация ухудшается. Там вода только прибывает.