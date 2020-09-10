Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за ливней
Из-за сильных дождей страдают и другие российские регионы, в том числе Дагестан и Приморье.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды объявлено сегодня в Северной столице. Петербург этой ночью накрыли сильные дожди. А днем усилится ветер — до 23 метров в секунду. В Ленинградской области и почти по всему Северо-Западу действует желтый уровень погодной опасности.
Последствия сильных ливней сейчас ликвидируют в Дагестане. Под воду ушли сразу несколько районов республики. На горных дорогах — обвалы и оползни. Участок трассы в Гунибском районе временно закрыт для движения.
Сохраняется угроза подтопления и в Приморье. По словам синоптиков, тайфун Хайшен принес слишком много осадков, из-за этого реки вышли из берегов. Уровень воды в них поднялся на три метра. Но в некоторых районах он уже начал снижаться. А вот в Хабаровском крае наоборот — ситуация ухудшается. Там вода только прибывает.
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