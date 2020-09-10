Сразу несколько населенных пунктов подверглись обстрелам в Сирии
Российская военная полиция и авиация проводят патрулирование в регионах САР.
Закрыть
Смотрите также:
Петросяну пришлось экстренно прервать выступление на фестивале из-за эвакуации
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Ширвиндт прокомментировал инцидент с Меньшиковым на прощании с Андреевым
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году
«Очень странная девица»: кого бросила Лиана Волкова ради сына певицы Валерии?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 сентября
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Stringer, 5-tv.ru
Обстрелам подверглись сразу несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом рассказали в российском Центре по примирению сторон.
Огонь по жилым домам вели боевики запрещенной в нашей стране террористической группировки Джебхат ан-Нусра*. При этом, города подвергались обстрелу пять раз. В связи с неспокойной обстановкой российская военная полиция и авиация проводят патрулирование в этих регионах Сирии. Дополнительно мониторинг ведется еще в двух провинциях - Ракке и Хасеке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов терроризма в Сирии.
* - запрещена в РФ.
- 9 сент
- Часть эвакуированных из Сирии детей находится в тяжелом состоянии
- 8 сент
- Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов террористов в Сирии
- 3 сент
- Сирия сообщила о ракетном ударе ВВС Израиля по авиабазе в Хомсе
- 1 сент
- Сирийские ПВО ночью отразили ракетную атаку на Дамаск
- 27 авг
- Минобороны РФ прокомментировало инцидент между военными США и России в Сирии
- 27 авг
- США обвинили военных РФ в ДТП в Сирии с пострадавшими американцами
- 26 авг
- «Курган Камчатке: прием!» — военные РФ построили переправу через Ефрат в Сирии
- 25 авг
- Свыше 300 боевиков ликвидировано в ходе АТО в Сирии — Минобороны РФ
- 25 авг
- ВКС России и ВВС Сирии провели совместную атаку в районе «Белой пустыни»
- 25 авг
- Двое военных пострадали при обстреле российской колонны в Сирии
Читайте также
77%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?