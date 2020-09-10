Сразу несколько населенных пунктов подверглись обстрелам в Сирии

Эфирная новость 25

Российская военная полиция и авиация проводят патрулирование в регионах САР.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Stringer, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Обстрелам подверглись сразу несколько населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом рассказали в российском Центре по примирению сторон.

Огонь по жилым домам вели боевики запрещенной в нашей стране террористической группировки Джебхат ан-Нусра*. При этом, города подвергались обстрелу пять раз. В связи с неспокойной обстановкой российская военная полиция и авиация проводят патрулирование в этих регионах Сирии. Дополнительно мониторинг ведется еще в двух провинциях - Ракке и Хасеке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, Сергей Лавров заявил о ликвидации очагов терроризма в Сирии.

* - запрещена в РФ. 

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