«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
Худрук театра «Модерн» предположил, что гибель семьи адвоката в ДТП по вине пьяного водителя повлияла на его линию защиты по делу актера.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Личная трагедия Эльмана Пашаева могла повлиять на его линию защиты по уголовному делу Михаила Ефремова. Такую версию выдвинул худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в авторской колонке для «МК».
Правозащитник не раз рассказывал, что вся его семья погибла в ДТП по вине пьяного водителя, напомнил режиссер. По мнению Грымова, юрист решил поквитаться за утраты родных с тем, кто совершил подобное преступление в схожих обстоятельствах — заслуженным артистом.
«Никто не может такое забыть. И знаете что? Ко мне все чаще возвращается мысль, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких», — написал худрук.
Грымов отметил, что адвокат превратил судебный процесс по делу Ефремова в фарс и сделал все, чтобы настроить суд против своего клиента.
«Выстроенная им линия защиты — это готовый набор аргументов для яркой обвинительной речи прокурора! Два-три года из объявленных восьми — это его прямая „заслуга“. С его „помощью“ Михаил Ефремов перед всем честным народом прошел путь полного расчеловечивания», — заключил режиссер.
ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
- 10 сент
- «Мама очень любила пить»: дочь Михаила Ефремова рассказала о своем детстве
- 10 сент
- Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
- 10 сент
- Адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова
- 9 сент
- Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова
- 9 сент
- Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
- 9 сент
- Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет
- 9 сент
- «Я не хочу им быть»: физиогномист оценила реакцию Ефремова и Пашаева на приговор
- 9 сент
- Намек на потерпевших? Джигурда прислал Добровинскому письмо с «Суперсемейкой»
- 9 сент
- Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
- 9 сент
- Карма или совпадение? Как три «восьмерки» спели печальную песню судьбе Ефремова
Читайте также
77%
0.11 89.57
-0.17
Нашли ошибку?