«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева

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Валентин Черников
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Худрук театра «Модерн» предположил, что гибель семьи адвоката в ДТП по вине пьяного водителя повлияла на его линию защиты по делу актера.

«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Личная трагедия Эльмана Пашаева могла повлиять на его линию защиты по уголовному делу Михаила Ефремова. Такую версию выдвинул худрук театра «Модерн» Юрий Грымов в авторской колонке для «МК».

Правозащитник не раз рассказывал, что вся его семья погибла в ДТП по вине пьяного водителя, напомнил режиссер. По мнению Грымова, юрист решил поквитаться за утраты родных с тем, кто совершил подобное преступление в схожих обстоятельствах — заслуженным артистом.

«Никто не может такое забыть. И знаете что? Ко мне все чаще возвращается мысль, что, может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель „КамАЗа“, оборвавшего жизнь его близких», — написал худрук.

Грымов отметил, что адвокат превратил судебный процесс по делу Ефремова в фарс и сделал все, чтобы настроить суд против своего клиента.

«Выстроенная им линия защиты — это готовый набор аргументов для яркой обвинительной речи прокурора! Два-три года из объявленных восьми — это его прямая „заслуга“. С его „помощью“ Михаил Ефремов перед всем честным народом прошел путь полного расчеловечивания», — заключил режиссер.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?

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