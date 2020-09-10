Создатели вакцины «Спутник V» ответили на вопросы международного научного журнала

Ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи, разработавшие вакцину от COVID-19 «Спутник V», ответили на вопросы об испытаниях сыворотки международному научному журналу The Lancet. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«По нашим данным, разработчики вакцины „Спутник V“ уже направили развернутые ответы редактору журнала The Lancet», — заявил он.

Ранее ученые из США, Италии и других стран написали открытое письмо разработчикам вакцины. В нем они обратились с просьбой прояснить некоторые вопросы по поводу испытаний препарата после публикации результатов исследования в The Lancet. Тогда в НИИ имени Гамалеи ответили, что готовы предоставить соответствующие объяснения журналу, если в редакции об этом попросят.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). О желании приобрести препарат уже заявили 20 стран. Первыми вакцинацию пройдут россияне, находящиеся в группе риска — медики и учителя. Массовую вакцинацию населения планируют начать в конце года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась третья фаза испытания вакцины «Спутник V».