Создатели вакцины «Спутник V» ответили на вопросы международного научного журнала
Результаты испытаний первой в мире зарегистрированнй вакцины от коронавируса были опубликованы в издании The Lancet.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Ученые Национального исследовательского центра имени Гамалеи, разработавшие вакцину от COVID-19 «Спутник V», ответили на вопросы об испытаниях сыворотки международному научному журналу The Lancet. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«По нашим данным, разработчики вакцины „Спутник V“ уже направили развернутые ответы редактору журнала The Lancet», — заявил он.
Ранее ученые из США, Италии и других стран написали открытое письмо разработчикам вакцины. В нем они обратились с просьбой прояснить некоторые вопросы по поводу испытаний препарата после публикации результатов исследования в The Lancet. Тогда в НИИ имени Гамалеи ответили, что готовы предоставить соответствующие объяснения журналу, если в редакции об этом попросят.
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). О желании приобрести препарат уже заявили 20 стран. Первыми вакцинацию пройдут россияне, находящиеся в группе риска — медики и учителя. Массовую вакцинацию населения планируют начать в конце года.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России началась третья фаза испытания вакцины «Спутник V».
- 10 сент
- Россия не планирует закупать иностранные вакцины против COVID-19
- 10 сент
- Британская вакцина против COVID вызвала «необъяснимое заболевание» у добровольца
- 10 сент
- Началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса
- 9 сент
- На Западе вакцину «Спутник V» назвали первым барьером против COVID-19
- 9 сент
- Академик РАН объяснил срочную приостановку испытаний вакцины AstraZeneca
- 9 сент
- Необъяснимое заболевание: AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
- 8 сент
- В России выпустят облегченную версию вакцины от коронавируса
- 8 сент
- Кого первыми вакцинируют против COVID-19?
- 8 сент
- Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот
- 7 сент
- Вакцинация от коронавируса началась в Москве
Читайте также
67%
-0.54 89.30
-0.27
Нашли ошибку?