Началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса

Эфирная новость 27

О желании приобрести российский препарат заявили порядка 20 стран.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

В России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против коронавируса. Ученые НИИ имени Гамалеи, разработчики «Спутника V», так же рассказали, что трудятся над созданием универсального препарата, защищающего одновременно от коронавируса и от сезонного гриппа.

Сегодня же стало известно, что нашу вакцину будут поставлять в Мексику. О своем желании закупить российский препарат заявили уже более 20 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что препарат, разработанный Национальным центром Гамалеи, сформировал устойчивый иммунитет у всех участников исследований. Никаких серьезных побочных эффектов, при этом, не выявлено. Первыми вакцинацию пройдут те, кто находится в группе риска — это медики и учителя. Параллельно будут проводиться пострегистрационные клинические испытания.

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