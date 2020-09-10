Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
В ведомстве также предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении защитника Александра Добровинского.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Эльман Пашаев прокомментировал 5-tv.ru новость о том, что Минюст РФ в ближайшее время собирается внести представление о лишении его статуса адвоката. Соответствующая информация ранее появилась на официальном сайте ведомства.
В свою очередь, правозащитник заявил, что не в курсе подобного представления и услышал о нем от журналистов.
«Я не знаю, я от вас от журналистов слышу», — сообщил Пашаев.
По его словам, о данном решении его должна оповестить Адвокатская палата Республики Северная Осетия-Алания. Он добавил, что в этом случае ему должно прийти официальное уведомление.
Причины, которые побудили ведомство прийти к подобному решению, адвокату также неизвестны.
Помимо Пашаева, в Минюсте также предложили возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.
Громкое дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова завершилось обвинительным приговором 8 сентября в Пресненском суде Москвы. Суд приговорил известного актера к восьми годам лишения свободы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которое привело к гибели человека.
ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Ранее 5-tv.ru писал, что Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно.
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