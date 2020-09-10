Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

|
Валентин Черников
344

Юрист уверяет, что работал со своей командой по делу заслуженного артиста без гонораров.

Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

За свою работу по делу Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев не получил гонорара. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24». По словам юриста, он защищал актера бесплатно, как и его команда из шести человек.

«Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры… Но потом я стал находить доказательства его невиновности», — уточнил Пашаев.

Как добавляет ТАСС, его полномочия как защитника заслуженного артиста прекратились вслед за завершением судебного процесса. Однако как представитель Ефремова на суде он должен подать апелляционную жалобу.

«У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше, или он будет искать другого адвоката. Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд», — сообщил агентству Пашаев.

До этого член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Ефремов остался не доволен работой Пашаева и не желает, чтобы адвокат представлял его интересы в апелляционной инстанции.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
10 сент
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
10 сент
Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
10 сент
Адвокат Гофштейн удивился, узнав о готовности представлять интересы Ефремова
10 сент
«Уничтожить пьяного водилу» — Грымов назвал главную миссию Пашаева
10 сент
«Мама очень любила пить»: дочь Михаила Ефремова рассказала о своем детстве
10 сент
Как Ефремов может использовать «подставу» Пашаева себе во благо?
10 сент
Адвокаты назвали условия смягчения приговора для Михаила Ефремова
9 сент
Квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Ефремова
9 сент
Ефремова в первый день пребывания в СИЗО посетила жена
9 сент
Недоволен ни приговором, ни адвокатом: Ефремов пожаловался, что Пашаев «подставил» его на 8 лет

Читайте также

+12° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
75.53
-0.54 89.30
-0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:00
Только дуло над водой: российские танкисты маневрировали на глубине в пять метров
20:44
Пашаев прокомментировал планы Минюста лишить его статуса адвоката
20:32
Заочная «очка»: студенты требуют перерасчета стоимости учебы в вузах
20:15
Американских пожарных лишили главной профессиональной награды
19:47
«Это сложный экспертный процесс» — Дмитрий Песков о переезде Госсовета в Санкт-Петербург
19:39
«Ваш муж в курсе?» — Натали вызвала негодование фанатов, снявшись топлес в образе русалки

Сейчас читают

Минюст РФ планирует лишить Пашаева статуса адвоката
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок