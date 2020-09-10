Адвокат Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно

За свою работу по делу Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев не получил гонорара. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Москва 24». По словам юриста, он защищал актера бесплатно, как и его команда из шести человек.

«Я сказал, что не стоит мне гонорары платить. Если вину признаешь, адвокат не нужен, то есть нужен, но для процессуальной процедуры… Но потом я стал находить доказательства его невиновности», — уточнил Пашаев.

Как добавляет ТАСС, его полномочия как защитника заслуженного артиста прекратились вслед за завершением судебного процесса. Однако как представитель Ефремова на суде он должен подать апелляционную жалобу.

«У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше, или он будет искать другого адвоката. Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд», — сообщил агентству Пашаев.

До этого член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что Ефремов остался не доволен работой Пашаева и не желает, чтобы адвокат представлял его интересы в апелляционной инстанции.

ДТП при участии Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Осужденного взяли под стражу в зале заседаний по окончании процесса и доставили в следственный изолятор.

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