Адвоката Добровинского планируют наказать за деятельность в рамках дела Ефремова

Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Артист был приговорен к восьми годам колонии общего режима. Адвокаты обеих сторон этого резонансного дела в свою очередь сами могут получить наказание.

Министерство юстиции России добивается возбуждения дисциплинарного производства в отношении Александра Добровинского, который защищал семью погибшего в аварии водителя. Федеральная палата адвокатов РФ планирует рассмотреть это дело на одном из ближайших заседаний, сообщает ФАН.

Для правозащитника Ефремова — Эльмана Пашаева требуют более серьезного наказания — лишения его статуса адвоката. Территориальным управлениям Минюста по Республике Северная Осетия уже было поручено начать эту процедуру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пашаев ответил на планы Минюста лишить его статуса адвоката.