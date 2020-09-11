Ошибка резидента: почему США и Украина провалили провокацию в Минске

Впрочем, Украине сейчас придется ответить и на другие вопросы. Раскрыта вся цепочка в организации скандальной истории с задержанием в Минске граждан России.

Уже точно известно провокация была проведена украинскими спецслужбами, а разработали сценарий и координировали операцию агенты ЦРУ.

Именно они настояли на том, чтобы наши соотечественники были задержаны именно в Минске накануне президентских выборов. Леонид Китрарь о деталях шпионского скандала.

Десятки имен и фамилий, как украинских граждан, так и американских, причем официальных представителей ЦРУ. Высокие кабинеты, в которых принимались решения по операции против трех десятков российских граждан и многое другое. Масштаб работы, проделанной спецслужбами поражает.

«Рекомендую будущей временной следственной комиссии Верховной Рады или независимым журналистам зайти в дом 5-7 по улице Патружинского в Киеве, где располагается Пятое управление контрразведки СБУ. Подняться на пятый этаж, открыть двери в кабинеты 309, 314, 315,316, а лучше сразу 317. Найти там сотрудника отдела пятого управления Владика Долговягого и попросите достать его из сейфа то самое дело», — рекомендует сотрудник компетентных органов.

Накануне бывший секретарь СНБО Украины Турчинов заявил, что документы по этой операции власти его страны хотят уничтожить. И тогда фамилии подполковника СБУ Алексея Загайнова, его зама, тоже подполковника Дмитрия Туревича, которые недавно вернулись из отпуска, подполковника юстиции Александра Томусяка и других остались бы для общественности тайной. Как и влияние ЦРУ на всю операцию.

«Пожалуйста, подкараульте у посольства США в Киеве официального представителя ЦРУ Тимоти Джеймса Сковена, либо его первого заместителя Брайона Томаса Уберна. Они очень много интересного могут рассказать. Ну если, конечно, захотят».

А захотят они вряд ли. Попадание всех этих фамилий в прессу это очень громкий провал. Особенно для сотрудника резидентуры ЦРУ — Т, хорошо известного украинским спецслужбам.

Ключевым местом всей операции стал Минск. Именно тут должна была ненадолго застрять группа российских граждан. Вопреки распространенному мнению, их рейс в Стамбул, а тем более вынужденная посадка в Киеве вообще не планировались. На каком-то этапе американцы настояли — цель не только задержать россиян, тем более имеющих боевой опыт на Донбассе, но и поссорить Белоруссию и Россию.

И на первых порах в Вашингтоне и Киеве многим казалось — это удалось. Группа задержана, причем прямо перед президентскими выборами в Белоруссии, документы об экстрадиции на Украину почти сразу поданы. Кстати, день в день с донесением украинского посла о задержании. Но СБУ еще при подготовке операции допустила халатность.

Оформление и переоформление билетов осуществлялось через авторизованное агентство, зарегистрированное на Украине

И это главная ошибка. А еще в билетах четко указано — платили за них наличными. В Киеве. В обычном турагентстве. Страховку оплатили онлайн, просто переведя деньги.

«Страхование выезжающих в Минск граждан России было осуществлено 21 июля через интернет, через московскую страховую компанию „Арсенал“, опять-таки с использованием IP-адреса киевского от имени одного из членов группы. Как все понимают он никаким образом в Киеве в тот момент находиться не мог».

Вообще украинские и американские спецслужбы оставили множество следов. Но старались их запутать, чтобы, как говориться, оборвать концы. Для перевода денег использовали агентуру в нескольких странах.

«Установлены лица, которые из Москвы и Санкт-Петербурга переводили деньги старшему группы наших граждан. Более того удалось установить в Турции и на Украине всю цепочку причастных к переводу денег лиц».

И при столь звонком провале совместной операции ЦРУ и СБУ бывший генпрокурор Украины Луценко требует еще и наградить сотрудников, участвовавших во всей этой схеме. А на деле результат таков — российские граждане на родине, доверие между Украиной и Белоруссией подорвано, а американские разведчики теперь пытаются понять — как теперь доверять киевским коллегам и подопечным.