Дерматолог дала советы, как правильно носить маску без вреда для кожи
Индивидуальные средства защиты стали частью нашей «новой реальности». Но они до сих пор приносят многим неудобства.
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano
Профессор Санкт-Петербургского Государственного университета с кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Ирина Смирнова рассказала, как правильно выбирать и носить маски в период пандемии. В противном случае можно спастись от коронавируса, но получить проблемы с кожей.
У россиян прежде не было привычки регулярно носить маску на лице, как во многих странах Азии. Поэтому многие впервые столкнулись с рядом проблем из-за них. Врачи из-за необходимости носить их постоянно страдают от повреждений вплоть до язв и разных форм дерматита на переносице и в местах трения. А у обывателей возникают другие сложности.
Причины в особых условиях, формирующихся на коже при регулярном ношении маски. Малый доступ воздуха, бактерии, повышенная влажность приводят к усилению выработки кожного себума. Как итог — забитые поры и различные высыпания.
«Из распространенных последствий — покраснение кожи лица, появление или усиление акне и розацеа, высыпания, зуд и жжение», — указала профессор Смирнова.
Справиться с этим без риска повреждения герметичности маски помогут увлажняющий крем и средства на основе силикона. Они смягчат кожу, облегчат трение и защитят кожу от повреждений тканью и завязками маски. Они же помогут снизить риск аллергии при наличии в составе респиратора формальдегидов и других консервантов.
В свою ежедневную рутину стоит добавить тщательное очищение кожи средствами с нейтральным pH. Никаких абразивных частиц и мыла, а также парабенов, искусственных примесей и отдушек, чтобы не повредить защитный слой эпидермиса.
«Важно избегать применения спиртсодержащих и раздражающих средств ухода за кожей», — дала последний совет дерматолог.
Профессор СПбГУ напомнила, что даже неприятные особенности ношения масок не должны стать причиной от их отказа.
«Использование средств индивидуальной защиты рассматривается, как важная мера в профилактике заражения».
Ранее 5-tv.ru писал, где и когда надо будет носить маску в Петербурге после 12 сентября.
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