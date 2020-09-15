В Минздраве рассказали о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, порядка 14% добровольцев после введения препарата испытывают легкое недомогание.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что симптомы, которые возникают у участников пострегистрационных испытаний, прогнозируемы и описаны в инструкции.

«Более 300 человек привиты, у 14% возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, бывает подъем температуры, это прогнозируемые эффекты, в течение суток, как правило, пропадают», — сказал Михаил Мурашко.

Министр добавил, что производством вакцины от COVID-19 в РФ занимаются три крупных предприятия. Михаил Мурашко отметил, что процесс идет по плану в соответствии с дорожной картой.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации препарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат.