В Минздраве рассказали о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19

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Василий Заика
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По словам главы ведомства Михаила Мурашко, прогнозируемые осложнения описаны в инструкции к препарату.

Фото, видео: www.globallookpress / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19 Эпидемия коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о побочных эффектах российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, порядка 14% добровольцев после введения препарата испытывают легкое недомогание.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что симптомы, которые возникают у участников пострегистрационных испытаний, прогнозируемы и описаны в инструкции.

«Более 300 человек привиты, у 14% возникают жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, бывает подъем температуры, это прогнозируемые эффекты, в течение суток, как правило, пропадают», — сказал Михаил Мурашко.

Министр добавил, что производством вакцины от COVID-19 в РФ занимаются три крупных предприятия. Михаил Мурашко отметил, что процесс идет по плану в соответствии с дорожной картой.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. 11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации препарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат.

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