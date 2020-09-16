Пуд сирийской соли: в Пальмире восстановили производство стратегического продукта
Это месторождение здесь называют Хасанан, что в переводе с арабского означает «Колодец». Посреди пустыни стоит насос и качает из-под земли густой соляной раствор.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Разрушенная боевиками сирийская Пальмира возвращается к мирной жизни: впервые после войны здесь заработало крупное предприятие по добыче соли.
Условия труда непростые — восстанавливать производство пришлось с нуля. Но у местных жителей за долгое время наконец появилась возможность заработать. Валентин Трушнин увидел, чего стоит добыть пуд сирийской соли.
Лучшую в Сирии пищевую соль теперь добывают в библейских местах — под Пальмирой. И если Иисус в нагорной проповеди использовал выражение «соль земли» как метафору, то здесь буквально: соль добывают из земли.
Это месторождение здесь называют Хасанан, что в переводе с арабского означает «Колодец». Посреди пустыни стоит насос и качает из-под земли густой соляной раствор. Когда Пальмира находилась под оккупацией, для террористов месторождение было недоступно. Пришлось восстанавливать инфраструктуру с нуля.
«Когда сюда пришли боевики, производство остановилось. Мы были вынуждены уехать в Хомс. Но как только наступил мир, мы вернулись и сразу же снова начали работать», — говорит директор предприятия по производству соли Набир Фарзат.
Работа не из легких — на сорокаградусной жаре выпаривать, просеивать и фасовать соль. Таскать мешки, каждый из которых весит 80 килограммов. Рабочий день пять часов, больше выдержать невозможно. Но многие из работников до этого несколько лет подряд голодали с семьями в лагере Рукбан, который был на подконтрольной боевикам территории. Вот там был настоящий ад — говорят они. А здесь — гарантированный заработок, жилье, школа.
«Я и моя семья около полутора лет провели в лагере Рукбан. Скажу вам — это было ужасно. Практически не было еды и очень мало воды. Как только Пальмиру освободили, мы приложили все усилия, чтобы вырваться из лагеря и вернуться домой. К счастью, нам это удалось. Теперь вот нашел работу на этом предприятии, а мои дети пошли в школу», — рассказывает житель Пальмиры Мухаммед Абдул Хамид.
Объемы производства — колоссальные. Ежедневно здесь добывают 250 тонн чистейшей соли.
«Несмотря на то, что мы открылись сравнительно недавно, у нас, я считаю, большой объем производства соли, которая, славится на всю Сирию. И мы продолжаем наращивать ее выпуск. Сейчас тут работают около 150 человек. Работа очень тяжелая», — говорит инженер предприятия по производству соли Абу Аль-Салем.
Но главное — это одно из тех предприятий, которое позволяет Сирии обеспечивать себя всем необходимым в условиях жесточайших международных санкций.
О том насколько важна священная триада «спички-сахар-соль», пережившие войну сирийцы знают хорошо — это стратегические продукты, исчезновение которых с полок магазинов означает, что дела по-настоящему плохи. Так вот соль теперь в Сирии будет всегда, еще и соседям хватит.
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