«Ее долго „обрабатывали“»: подруга считает, что Легкоступова вышла замуж не по своей воле

Друзья и поклонники покойной певицы Валентины Легкоступовой продолжают гадать, что могло побудить ее выйти замуж за Юрия Фирсова. Подруга артистки Наталья Штурм в интервью «Экспресс газете» предположила, что замужество было для певицы проектом для раскрутки, и подтолкнули ее к этому телевизионщики, предложившие оплатить свадьбу.

«Знаете что странно — Валя всегда была открытым человеком, а тут никому не сказала про свое замужество, венчание. Даже близким подругам. Почему?! Подозреваю, что у нее был договор с телеканалом на эксклюзив по ее свадьбе, и она молчала. Я бы не удивилась, если бы через полгода показали ее развод», — сказала Штурм.

При этом Наталья подозревает, что Фирсов долго, целенаправленно и умело «обрабатывал» Легкоступову.

«Мне Валя еще год назад говорила, что ей постоянно пишет в сети один и тот же поклонник. Отправляет ей открытки, признания в любви. Она смеялась над этим», — вспоминает Штурм.

Однако, по словам подруги, незадолго до смерти Валентина успела прописать мужа в своем загородном доме — Фирсов уговорил ее. Концертный директор артистки даже не знал, что она вышла замуж. А когда позвонил, трубку снял Юрий и объявил, что теперь гастрольной деятельностью супруги будет заниматься сам.

«В ее телефоне обнаружили телефон гадалки из Туапсе (Фирсов родом оттуда). Эта гадалка предсказывает по какой-то своей технологии с помощью воска. И вот весь телефон у Вали забит ее сообщениями. Такое ощущение, что ее долго „обрабатывали“», - обращает внимание Наталья Штурм.

По ее словам, это на публике Легкоступова всегда улыбалась. На самом же деле она боялась одиночества, периодически впадала в депрессии и «искала крепкое плечо». Теперь Фирсов требует, чтобы его пустили в квартиру покойной супруги, чтобы он мог забрать свои деньги.

«А кто знает, чьи они?! Пусть докажет, что его. А он доказать не сможет — он же наликом за яхты деньги брал. Пусть покажет его официальные доходы, налоговую декларацию. А у Вали такие деньги вполне могли быть — она свою виллу продала на Канарах. И работа у нее была, выступала время от времени», — заявила Штурм.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал 5-tv.ru, что многочисленные травмы, которые зафиксировали у Валентины Легкоступовой врачи при ее поступлении в больницу, совершенно не вяжутся с версией Юрия Фирсова о том, что исполнительница хита «Ягода-малина» случайно упала в ванной.