«Ура, ей лучше!» — Нетребко зажигательно сплясала в больничном коридоре
Певица, заболевшая коронавирусной пневмонией, еще кашляет, но заряжает оптимизмом.
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Фото, видео: ТАСС / Donna Ward; Instagram @valeriya
Самочувствие Анны Нетребко заметно улучшилось. Это продемонстрировала в ее день рождения певица Валерия. Артистка выложила в Instagram видео зажигательных плясок оперной дивы в коридоре больницы.
В кадре Нетребко по дороге в рентгеновский кабинет порхает, как на танцполе в коротеньких шортах и майке. Звезда размахивает руками, демонстрирует несколько па и покручивает бедрами.
«Танцуем и радуемся. Ура, ей лучше!» — комментирует снимающая на камеру подруга Анны.
О том, что певица все же пока не выздоровела, говорит ее нездоровый кашель. Коллега оперной дивы по случаю 49-летия Анны пожелала приятельнице поскорее победить коронавирусную пневмонию и вновь начать радовать поклонников великолепным вокалом.
«Дива, девчонка, хулиганка, хохотушка, зажигалка — это все она, гениальная Анна Нетребко. Анечка, скорее поправляйся! Уверена, что от людей с таким жизненным настроем эта зараза убегает быстро, ей там засиживаться некомфортно. Шлем тебе наши добрые флюиды для скорейшего выздоровления. Любим и бесконечно восхищаемся», — написала Валерия.
О госпитализации Нетребко стало известно накануне. В своем микроблоге она сообщила, что уже пять дней находится в клинике с коронавирусной пневмонией. По словам Анны, скора она пойдет на поправку. Ее муж, певец Юсиф Эйвазов и 12-летний сын Тьяго перенесли коронавирус на ногах и хорошо себя чувствуют.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Нетребко встретила день рождения на больничной койке с улыбкой и воздушными шарами.
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