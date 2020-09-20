Новые адвокаты Ефремова объяснили, на каком основании будут добиваться условного срока

Оба новых защитника Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП, уже подали жалобы на приговор в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщил ТАСС адвокат Роман Филиппов.

Второй адвокат Ефремова Владимир Васильев пояснил, что защита намерена добиваться смягчения наказание до четырех лет условно. При этом минимальное срок по статье, по которой осужден актер, устроивший аварию в нетрезвом состоянии, составляет пять лет. Меньший, согласно Уголовному кодексу, может быть назначен судом при наличии исключительных обстоятельств, связанных с мотивами или поведением виновного.

«Условный срок — это прерогатива суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», — пояснил Васильев.

По его словам, признание Ефремовым своей вины считается смягчающим обстоятельством. Что касается компенсации, как сообщил адвокат, «рассматриваются все варианты для достижения примирения сторон».

В свою очередь адвокат Роман Филиппов подтвердил РИА Новости, что основания для смягчения приговора Ефремова есть.

«Сейчас он признает вину и раскаивается в содеянном, мы будем говорить об этом в суде. Мы также хотели бы сотрудничать с потерпевшими по делу, однако такая возможность нам не представляется», — рассказал он РИА Новости.

Филиппов также сообщил, что дата рассмотрения жалоб пока не назначена, заседание может состояться в течение месяца.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев тоже подал апелляционную жалобу на приговор, однако от его услуг актер отказался сразу после оглашения приговора. А 18 сентября Пашаев был лишен адвокатского статуса решением Совета Адвокатской палаты Северной Осетии.