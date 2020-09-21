В Роспотребнадзоре ответили возможно ли повторное введение ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопросы журналистов о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и возможности ведения повторных ограничений, сообщает РИА Новости.

По словам Поповой, сейчас нет необходимости возобновлять мероприятия для сдерживания распространения инфекции, повторных ограничений не планируется.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Кроме того, Анна Попова еще раз отметила, что гражданам важно самим соблюдать простые правила защиты здоровья, дабы предотвратить распространение вируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир».