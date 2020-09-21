В Роспотребнадзоре ответили возможно ли повторное введение ограничений
Анна Попова отчиталась о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ответила на вопросы журналистов о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране и возможности ведения повторных ограничений, сообщает РИА Новости.
По словам Поповой, сейчас нет необходимости возобновлять мероприятия для сдерживания распространения инфекции, повторных ограничений не планируется.
«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего неизвестного в сегодняшней ситуации нет», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Кроме того, Анна Попова еще раз отметила, что гражданам важно самим соблюдать простые правила защиты здоровья, дабы предотвратить распространение вируса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир».
- 21 сент
- У второго добровольца выявили побочный эффект от вакцины AstraZeneca
- 21 сент
- В аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»
- 21 сент
- Пафос важнее правды: Байден рассказал о 200 миллионах умерших в США от COVID-19
- 21 сент
- Ждать самоизоляции? В Европе стремительно растет число инфицированных COVID
- 21 сент
- Кому противопоказана прививка от коронавируса? — ответ иммунолога
- 21 сент
- Россия возобновила авиасообщение еще с тремя государствами
- 20 сент
- Билл Гейтс сделал прогноз относительно окончания пандемии коронавируса
- 20 сент
- Популярный фрукт в тысячи раз снижает риск заражения коронавирусом
- 20 сент
- Куда смогут слетать россияне на Новый год — прогноз эксперта по туризму
- 20 сент
- Возможность повторного введения ограничений в России оценили в ВОЗ
Читайте также
72%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?