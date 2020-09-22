В ВОЗ поблагодарили Россию за создание вакцины от COVID-19

Руководители Всемирной организации здравоохранения поблагодарили Россию за разработку первой в мире вакцины от коронавируса. Директор европейского бюро ВОЗ уверен в ее безопасности и эффективности. Об этом Ханс Клюге говорил в Москве на встрече с Михаилом Мурашко.

По словам российского министра, наша страна передала зарубежным коллегам все материалы по испытаниям «Спутника V».

«Мы открыли все информационные материалы, касающиеся изучения и профилактики COVID-19. Мы открыли совместно с господином Клюге для медицинских работников стран Центральной Азии и оказали практческую помощь направлению врачей", - подчеркнул глава Мнздрава.

По словам Мурашко, Россия и дальше будет тесно сотрудничать с ВОЗ в борьбе с эпидемиями.