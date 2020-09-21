США намерены создать коалицию против «Северного потока — 2»

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Алина Потёмкина
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Майк Помпео выразил надежду, что Германия взглянет на этот вопрос под тем же углом, что и Вашингтон.

США намерены создать коалицию против «Северного потока — 2»

Фото: www.globallookpress.com /Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен создать коалицию, чтобы препятствовать завершению строительства и запуску газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил немецкому изданию Bild. Кого США намерены привлечь в качестве союзников к созданию коалиции, он не уточнил.

«Мы надеемся, что газопровод „Северный поток — 2“ не будет завершен, мы работаем над тем, чтобы создать коалицию, чтобы этого не произошло», — сказал Помпео.

Также он отметил, что запуск газопровода сделает Европу зависимой от российского газа и будет представлять собой угрозу Украине, что, по его мнению, «волнует многих немцев». Госсекретарь выразил надежду, что Германия взглянет на ситуацию с этой стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, чем чреват для Германии отказ от «Северного потока — 2».

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