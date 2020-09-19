Что станет с Германией без «Северного потока — 2» рассказал депутат бундестага
В настоящее время осталось достроить около 160 км газопровода.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Прекращение строительства газопровода «Северный поток — 2» несет за собой многомиллиардные убытки и угрожает энергобезопасность Германии. Такие риски в остановке проекта видит депутат бундестага, член комитета по международным делам Вальдемар Гердт, сообщает РИА Новости.
Политик напомнил, что газопровод не является чисто российским или немецким продуктом, так как в нем принимают участие более 100 европейских компаний. Заморозка «Северного потока — 2» по политическим мотивам поведет за собой выплату более десяти миллиардов евро штрафов компаниям-партнерам. Кроме того, отказ от проекта угрожает энергетической безопасности ФРГ.
«Мы закрываем угольные станции, отказываемся от атомной энергетики, переходим на электротранспорт, и где же мы будем брать энергоресурсы, если отказаться от самого экономически и экологически выгодного предложения, которое сделала нам Россия по газу?» — цитирует Гердта агентство.
По словам депутата, желание остановить строительство «Северного потока — 2» — это нечестная борьба за энергетический рынок сбыта, который жаждет получить США.
«Эта борьба ведется грязными политическими и экономическими методами. Те, кто ратует за отказ от „Северного потока“, должны рассказать своим избирателям, что в результате этого цены на энергоресурсы увеличатся — в месяц за газ и за свет придется платить на 20% больше», — подчеркнул Гердт.
В настоящее время строительство ««Северного потока — 2» находится на финальной стадии — не достроено всего 160 километров газопровода.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о рисках для Украины в случае остановки «Северного потока — 2».
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