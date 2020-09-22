Минздрав разрешил испытания еще одной вакцины против COVID-19
Тестирование пройдет в Петербурге, Новосибирске и Кирове.
Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru
Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических испытаний еще одной отечественной вакцины от коронавируса. Ее разработали в научном центре имени Чумакова. В исследованиях примут участие больше трех тысяч добровольцев — это минимум, чтобы соблюсти требования Всемирной организации здравоохранения, который позволит получить достоверные данные об эффективности препарата.
Тестирование пройдет в Петербурге, Новосибирске и Кирове. Сейчас в нашей стране проходят испытания еще двух вакцин — разработки центра Роспотребназдора «Вектор» и НИИ имени Гамалеи «Спутник V». Причем, этот препарат был зарегистрирован первым в мире.
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