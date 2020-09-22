Любовница Картрайта обвинила Кохал в том, что та упустила мужа

Надежда Романенко, любовница рэпера Энди Картрайта, которого нашли расчлененным в центре Петербурга, рассказала, как рождается большинство измен, и как жена музыканта Марина Кохал потеряла своего мужчину. Как пишет Starhit.ru, по ее словам, все происходит из-за нехватки понимания в доме. Стоит отметить, что адвокат матери музыканта рассказывал, как молодая семья ночевала в разных комнатах. При этом когда речь заходила о разводе, то жена начинала манипулировать ребенком.

«Нужно уделять внимание и работе благоверного, и его носкам. Если вы будете встречать своего сожителя без улыбки, то ваш союз будет сложным. Другая барышня может охватить его заботой на стороне. Мужчина, нуждающийся в этом, будет очарован уже лишь тем, что новая подруга добавит ему сахар в кофе», — сказала Надежда Романенко.

Соцсети

В конце июля в Северной столице обнаружили расчлененное тело музыканта. В страшном преступлении обвиняется его жена Марина Кохал, которая в настоящее время остается под следствием.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом. Рэпер познакомился с ней еще в 2014 году, однако завязка более близких отношений произошла лишь летом 2018-го.