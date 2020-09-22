Любовница Картрайта обвинила Кохал в том, что та упустила мужа
Музыкант, расчлененное тело которого было найдено в Петербурге, не скрывал свои отношения от супруги, а брак с ней был, скорее, фиктивным, несмотря на общего ребенка.
Фото: Соцсети
Надежда Романенко, любовница рэпера Энди Картрайта, которого нашли расчлененным в центре Петербурга, рассказала, как рождается большинство измен, и как жена музыканта Марина Кохал потеряла своего мужчину. Как пишет Starhit.ru, по ее словам, все происходит из-за нехватки понимания в доме. Стоит отметить, что адвокат матери музыканта рассказывал, как молодая семья ночевала в разных комнатах. При этом когда речь заходила о разводе, то жена начинала манипулировать ребенком.
«Нужно уделять внимание и работе благоверного, и его носкам. Если вы будете встречать своего сожителя без улыбки, то ваш союз будет сложным. Другая барышня может охватить его заботой на стороне. Мужчина, нуждающийся в этом, будет очарован уже лишь тем, что новая подруга добавит ему сахар в кофе», — сказала Надежда Романенко.
В конце июля в Северной столице обнаружили расчлененное тело музыканта. В страшном преступлении обвиняется его жена Марина Кохал, которая в настоящее время остается под следствием.
Ранее 5-tv.ru писал, что любовница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом. Рэпер познакомился с ней еще в 2014 году, однако завязка более близких отношений произошла лишь летом 2018-го.
- 14 сент
- «Расчлененный» Петербург: ТОП-6 самых зверских убийств в городе на Неве
- 10 сент
- «Сама сделала предложение»: Любовница рэпера Картрайта назвала его брак фиктивным
- 19 авг
- «У нее температура, кашель»: адвокат рассказала о болезни Марины Кохал
- 14 авг
- «Части тела она не уничтожала» — Что знает адвокат Кохал о «судьбе желудка» расчлененного рэпера?
- 14 авг
- Марина Кохал искала в сети быстровыводящийся из организма аналог инсулина
- 14 авг
- «Доказать непросто»: эксперты оценили версию об отравлении Картрайта инсулином
- 14 авг
- Адвокат семьи Картрайта потребовал, чтобы Марину Кохал оставили в СИЗО
- 14 авг
- Адвокаты в деле о расчлененном Картрайте оценили версию об отравлении рэпера
- 14 авг
- Судмедэксперты: рэпера Энди Картрайта перед расчленением могли отравить
- 14 авг
- Рэпер Энди Картрайт перед расчленением мог быть отравлен
Читайте также
72%
1.01 90.01
1.05
Нашли ошибку?