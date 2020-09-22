Добровинский заявил, что журналисты заставили мать Захарова «простить» Ефремова
Мать жертвы ДТП с Ефремовым Сергея Захарова узнала о смерти сына от журналистов. До недавнего времени родственники скрывали от 86-летней пенсионерки информацию о трагической гибели мужчины.
Фото: ТАСС / Гавриил Григоров
О смерти Сергея Захарова стало известно его матери Марии. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат семьи жертвы «пьяного» ДТП с Михаилом Ефремовым Александр Добровинский. По словам правозащитника, долгое время родственники скрывали от пенсионерки факт аварии и ухода из жизни ее сына, чтобы не травмировать психику пожилого человека. О случившемся ей сообщили представители СМИ.
«Журналисты воспользовались беспомощностью несчастной 86-летней женщины и вынудили ее сказать, что она простила Михаила Ефремова. Мои доверители крайне возмущены такой бестактностью журналистов и попросили меня донести до СМИ просьбу прекратить манипулировать людьми в попытках искусственно создавать псевдоновости», — прокомментировал Добровинский.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня на Смоленской площади в столице. По версии суда, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме этого артиста лишили водительских прав на три года. Сейчас осужденный находится в следственном изоляторе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО.
- 22 сент
- Михаил Ефремов оценил матч «Спартака» против ЦСКА из СИЗО
- 21 сент
- Предполагаемая любовница Ефремова пропала после вынесения приговора
- 21 сент
- Глава СК РФ поручил проверить данные о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве
- 21 сент
- Правозащитник рассказал, что заставило Ефремова обрить голову в СИЗО
- 21 сент
- Михаил Ефремов постригся почти наголо в СИЗО
- 20 сент
- Новые адвокаты Ефремова объяснили, на каком основании будут добиваться условного срока
- 20 сент
- «Человек уже умер»: мама погибшего курьера Захарова простила Михаила Ефремова
- 20 сент
- Эльман Пашаев объяснил, почему «провалил» дело Михаила Ефремова
- 19 сент
- «Тюремная тема»: стало известно, какие книги читает Михаил Ефремов в СИЗО
- 19 сент
- «Он хозяин своего слова» — Добровинский о лишении Пашаева статуса адвоката
Читайте также
72%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?