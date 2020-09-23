Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

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Василий Заика
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Соответствующий циркуляр был распространен от имени международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев.

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Фото: globallookpress.com /Stefan Sauer

Тема:
Северный поток — 2

Задействованным в строительства газопровода «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии. Соответствующий циркуляр распространила международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I).

Согласно документу, под запрет подпадает страховое покрытие судов, вовлеченных в противозаконную деятельность, которая ставит членов IG P&I под угрозу нарушения санкций.

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA („О противодействии противникам США посредством санкций“ — Прим.ред.) и PEESA („Закон о защите европейской энергетической безопасности“ — Прим.ред.), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам „Северный поток — 2“ или „Турецкий поток“», — цитирует текст циркуляра РИА Новости.

Помимо прочего, участникам международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев настоятельно рекомендовано «оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку газовой магистрали мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтику до ФРГ. Строительством занимается Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры суммарно инвестировали в проект 50% от общей стоимости. Окончание строительства намечено на конец 2020 — начало 2021 годов.

Против реализации «Северного проекта — 2» выступают США, продвигающие в Европу сжиженный природный газ, а также Латвия, Литва, Украина и Польша. Газопровод Baltic Pipe планируют запустить в 2022 году. По имеющимся данным его емкость составит не менее пяти миллиардов кубометров в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе назревает раскол из-за «Северного потока — 2».

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