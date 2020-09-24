Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Никиты Полукарова

На Пятом канале «День Добрых Дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги орг» мы собираем деньги для маленького Никиты. Врачи поставили ему страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Сама операция бесплатная, но чтобы донорская почка прижилась, необходимы дорогостоящие препараты.

Их стоимость — более полутора миллионов рублей. Для семьи сумма неподъемная. Спасти Никиту можно только всем вместе. Корреспондент Руслан Смыков о том, как помочь.