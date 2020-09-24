Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Никиты Полукарова

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Врачи поставили мальчику страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Также для лечения необходимы дорогостоящие препараты.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

На Пятом канале «День Добрых Дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Помоги орг» мы собираем деньги для маленького Никиты. Врачи поставили ему страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Сама операция бесплатная, но чтобы донорская почка прижилась, необходимы дорогостоящие препараты.

Их стоимость — более полутора миллионов рублей. Для семьи сумма неподъемная. Спасти Никиту можно только всем вместе. Корреспондент Руслан Смыков о том, как помочь.

Тема:
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