Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Никиты Полукарова
Врачи поставили мальчику страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Также для лечения необходимы дорогостоящие препараты.
Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале «День Добрых Дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2222 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Помоги орг» мы собираем деньги для маленького Никиты. Врачи поставили ему страшный диагноз — кистозная дисплазия почек. Требуется срочная пересадка. Сама операция бесплатная, но чтобы донорская почка прижилась, необходимы дорогостоящие препараты.
Их стоимость — более полутора миллионов рублей. Для семьи сумма неподъемная. Спасти Никиту можно только всем вместе. Корреспондент Руслан Смыков о том, как помочь.
- 18 сент
- Итоги акции «День добрых дел» для для Ангелины Градовой на Пятом канале
- 17 сент
- Пятый канал проводит акцию «День добрых дел» для Ангелины Градовой
- 12 сент
- Итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского на Пятом канале
- 11 сент
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Марка Енковского
- 4 сент
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Саши Григоревской
- 3 сент
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Григоревской
- 28 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Сережи Дигана
- 21 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ромы Васильева
- 20 авг
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ромы Васильева
- 14 авг
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Маши Капрановой
Читайте также
88%
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?